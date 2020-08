“Portaci Messi e Suarez all’Ajax”: la richiesta di due bambini a Van der Sar con un foglio… sul vetro della macchina (Di domenica 30 agosto 2020) "Portaci Luis Suarez o Lionel Messi". Questo il simpatico messaggio lasciato da due piccoli tifosi dell'Ajax sul vetro dell'auto di Edwin Van der Sar, direttore generale del club olandese.I sogni di due tifosicaption id="attachment 708977" align="alignnone" width="800" van der sar (getty images)/captionLa curiosa richiesta arriva direttamente al dirigente che si occupa anche del mercato dei Lancieri. Come mostra il post pubblicato sui social anche da El Chiringuito Tv, due piccoli fan hanno chiesto in modo molto originale a Van der Sar di portare in biancorosso almeno uno dei due attaccanti in uscita dal Barcellona. Il dirigente si è trovato il biglietto sul vetro della propria auto, in pieno rispetto anche delle norme anti contagio da Covid-19.Se per Messi le ... Leggi su itasportpress

