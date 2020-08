Pierlugi Diacco, scoppia il putiferio in diretta a RTL102.5 (Di domenica 30 agosto 2020) Ci risiamo, ancora una volta Pierluigi Diaco finisce al centro di una polemica. Lo scontro che lo ha visto protagonista non è avvenuto a Io e te, trasmissione che conduce nel pomeriggio di Rai1, ma nella radio in cui lavora, RTL102.5 nel programma Non stop News con la collega Giusi Legrenzi. “Mi piacerebbe stipulare con te un patto radiofonico a partire da oggi, per quanto mi riguarda ti rivolgerò domande su articoli, pezzi e riflessioni che esulano dal Covid, parlarne continuamente si rischia di essere monotematici. Dovremo convivere con questa condizione per molto tempo, girarci intorno tutti i giorni può annoiare gli spettatori. Mi permetterò nei prossimi giorni, al netto di quello che ti chiederanno Giusi e Fulvio, di parlarti d’altro”, esordisce il giornalista rivolgendosi a Davide Giacalone. Giacalone in collegamento ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Pierlugi Diacco, scoppia il putiferio in diretta a RTL102.5 -