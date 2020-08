“Per Confindustria non aumentare i salari è una rivoluzione? A me sembra restaurazione”. Landini contro Bonomi sui contratti (Di domenica 30 agosto 2020) “L’idea che nei contratti non si debba aumentare i salari” per Carlo Bonomi “è una rivoluzione. A me sembra una restaurazione“. Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha commentato le ultime uscite del presidente di Confindustria nel corso del dibattito La coesione al centro della ripartenza alla Festa dell’Unità 2020. “Teorizzare che in questa fase non si debba aumentare il salario nei contratti nazionali per me è continuare a pensare che il lavoro vada sfruttato, precarizzato e poco pagato. Una logica completamente sbagliata“. Dopo che diverse associazioni settoriali di Confindustria si sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

