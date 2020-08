Pensione anticipata con 58 anni di età, le possibilità e l’attesa (Di domenica 30 agosto 2020) Accedere al pensionamento con un certo anticipo rispetto alla misura di vecchiaia non sempre è facile visto che occorre un buon numero di anni di contributi maturati. Accedervi, poi, prima del compimento dei 60 anni appare ancora più difficoltoso visto che in questo caso il pensionamento è permesso soltanto nel caso che il lavoratore abbia iniziato a lavorare in giovanissima età. Pensione anticipata a 58 anni Una lettrice scrive per chiedere: Buongiorno, ho 58 anni e 41 anni di contributi. Ho iniziato a lavorare molto giovane e non ho mai avuto interruzioni se non quelle indennizzate per la gravidanza. Non rientro nella Pensione per i lavoratori precoci con 41 anni di contributi visto che non sono ... Leggi su notizieora

