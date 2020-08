NBA Playoff 2020: i risultati di tutte le gare (Di domenica 30 agosto 2020) Il 17 agosto si parte con i Playoff NBA, in questa cavalcata dove per due mesi tutti gli occhi del mondo cestistico saranno puntati verso gli States e i suoi campioni, nel momento più caldo di tutta un’annata per forza di cose slittato tra agosto e ottobre. tutte le franchigie sono a caccia dello scettro detenuto dai Toronto Raptors, insidiati principalmente da Lakers, Clippers e Bucks. Sportface.it, giorno per giorno, vi terrà aggiornati con i risultati di ogni notte, dal primo turno per tutto il cammino che porterà infine alle NBA Finals. IL TABELLONE risultati PRIMO TURNO OVEST (1) Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers (8) Gara 1: 93-100Gara 2: 111-98Gara 3: 116-108Gara 4: 135-115Gara 5: 131-122 (2) Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks (7) Gara 1: 118-110 Gara 2: 114-127Gara ... Leggi su sportface

Dopo i 3 giorni di sospensione dovuti alla protesta dei giocatori in merito alla lotta contro il razzismo in America, è ripartita l‘NBA e c’è stato subito il primo verdetto. I Los Angeles Lakers hanno ...

Nba: Milwaukee torna in campo ed elimina Orlando, i Lakers fanno fuori Portland

Tornano a giocare e vincere in Nba i Milwaukee Bucks, dopo che negli ultimi giorni la cronaca aveva preso il sopravvento. E in un clima di grande serietà e contestazione (George Hill resta fuori dal c ...

