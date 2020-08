Messi, il Barcellona smentisce che non ci sia più l’obbligo di pagare la clausola da 700 milioni (Di domenica 30 agosto 2020) E’ ormai rottura totale tra Messi e il Barcellona, e non ci sarà nessun accordo tra gentiluomini. Il club blaugrana, infatti, ha subito smentito una voce circolata a lungo in Spagna nelle ultime ore secondo la quale non sia più in vigore l’obbligo di pagare la clausola da 700 milioni per far sì che l’attaccante argentino possa liberarsi dalla società catalana: “Il contratto di Messi è in vigore alle stesse condizioni, anche per quanto riguarda la clausola risolutiva. Non è presente alcuna clausola che modifichi il valore della clausola risolutiva, che è di 700 milioni”. Leggi su sportface

