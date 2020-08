L’inutile Nazionale di Mancini mette a rischio la Serie A (Di domenica 30 agosto 2020) Mancini tira un sospiro di sollievo: la sua Nazionale, al momento, è Covid free. I tamponi eseguiti sui trentacinque convocati per il ritiro della Nazionale a Coverciano sono tutti risultati negativi. La Nazionale potrà così svolgere regolarmente la sua preparazione in vista delle due partite di Nations League che gli uomini di Mancini disputeranno contro la Bosnia ( 4 settembre) e l'Olanda (7 settembre). Soltanto l'otto settembre, i calciatori utilizzati nella Nazionale di Mancini potranno tornare ai rispettivi club. Undici giorni appena prima dell'inizio del campionato di Serie A fissato per sabato 19 settembre. Questo doppio impegno della Nazionale di Mancini, nella Nations League poco ... Leggi su optimagazine

paola_zadra : @dursina19 @parcesepulto Inutile fingere che sia possibile scindere vita privata e ruolo pubblico. Il fatto che uno… - maurizio191060 : @ilfoglio_it @lucianocapone Ormai e’ inutile stupirsi. Lo stupidario nazionale avanza senza più remore e vergogna.… - marisavillani : RT @G_note_: @gaiatortora Perché il test sierologico è inutile e non predittivo, come già ampiamente dimostrato ( - G_note_ : @gaiatortora Perché il test sierologico è inutile e non predittivo, come già ampiamente dimostrato (… - ilucian2 : @1f6eed3c8c1c4e4 È inutile avere la cittadinanza italiana, se nel DNA manca l’appartenenza al l’identità nazionale. -

Ultime Notizie dalla rete : L’inutile Nazionale Libano, Moussavi: «Inutile andare alle urne, in piazza una minoranza» Corriere della Sera