Lazio, annullata l'amichevole di oggi causa maltempo (Di domenica 30 agosto 2020) Lazio, annullata l'amichevole di oggi causa maltempo. Allenamento mattutino in palestra, pomeriggio di riposo per i biancazzurri La Lazio non scenderà in campo questo pomeriggio: l'amichevole in programma oggi alle ore 17.00 contro il Fiori Barp Mas è stata annullata causa maltempo. La squadra di Inzaghi ha effettuato comunque l'allenamento mattutino in palestra. Nel pomeriggio Immobile e compagni riposeranno, in attesa delle sessioni di domani. Il primo settembre è previsto un altro test match contro il Padova.

