Incredibile Binotto: 'La Ferrari non è in crisi' (Di domenica 30 agosto 2020) SPA - ' Non userei la parola crisi, è una parola sbagliata. Il risultato è bruttissimo dentro una stagione difficile per vari motivi. Sappiamo che dobbiamo tenere i denti stretti, siamo in mezzo alla ... Leggi su corrieredellosport

codeghino10 : RT @CorSport: Incredibile #Binotto: 'La #Ferrari non è in crisi' - Heisenberg9383 : @Nick21n1 @DavideMagni7 @antorendina Secondo Binotto la Ferrari non é in crisi: “Ferrari nella tempesta. Ma non sia… - chribani : RT @CorSport: Incredibile #Binotto: 'La #Ferrari non è in crisi' - HCE__ : RT @CorSport: Incredibile #Binotto: 'La #Ferrari non è in crisi' - CorSport : Incredibile #Binotto: 'La #Ferrari non è in crisi' -