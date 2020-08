Fiorentina, Igor: «Vogliamo conquistare l’Europa» (Di domenica 30 agosto 2020) Igor ha parlato del suo momento alla Fiorentina: le dichiarazioni del difensore brasiliano in vista della prossima stagione Igor, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di esportes.r7.com del suo momento in viola. «Il ritorno è stato finora buono, abbiamo avuto una vacanza molto breve rispetto al normale. Penso che possa anche essere positivo perché torniamo un po ‘meglio di quando ci prendiamo una vacanza di un mese e ci rimettiamo in forma il prima possibile. Personalmente mi sto già preparando nel miglior modo possibile. Spero di giocare molto, di vere opportunità, fare grandi partite e distinguermi nel mio ruolo. L’obiettivo è fare un buon lavoro, un buon allenamento, e giocare. Sono fiducioso di fare una grande stagione sia individualmente sia ... Leggi su calcionews24

