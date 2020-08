De Laurentiis è infuriato con Pirlo: il retroscena sul tecnico della Juve (Di domenica 30 agosto 2020) il presidente del Napoli è fortemente irritato dal comportamento del neo allenatore della Juventus che, negli ultimi giorni, ha contattato Dzeko e Milik Leggi su 90min

Cucciolina96251 : RT @NonSoloJuve: ?? ?? ??”La Juve ha chiamato #Milik, chiedendogli di aspettare un anno per venire alla Juve da svincolato. Pirlo quest’an… - juve_grecchi : RT @NonSoloJuve: ?? ?? ??”La Juve ha chiamato #Milik, chiedendogli di aspettare un anno per venire alla Juve da svincolato. Pirlo quest’an… - Vittoriog82 : RT @NonSoloJuve: ?? ?? ??”La Juve ha chiamato #Milik, chiedendogli di aspettare un anno per venire alla Juve da svincolato. Pirlo quest’an… - bornjuventino : RT @NonSoloJuve: ?? ?? ??”La Juve ha chiamato #Milik, chiedendogli di aspettare un anno per venire alla Juve da svincolato. Pirlo quest’an… - BrunoGiovanni6 : RT @NonSoloJuve: ?? ?? ??”La Juve ha chiamato #Milik, chiedendogli di aspettare un anno per venire alla Juve da svincolato. Pirlo quest’an… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis infuriato Pirlo telefona a Milik, De Laurentiis furioso annuncia una clamorosa decisione Napolipiu.com ADL su tutte le furie, La Stampa: Pirlo ha chiesto a Milik di aspettare un anno e andare alla Juve da svincolato

Arkadiusz Milik non rientra nei piani del Napoli e per questo andrà via nel corso di quest’estate. La Juventus ha da tempo un accordo con l’attaccante polacco, ma Andrea Pirlo preferirebbe Edin Dzeko.

La Stampa - ADL infuriato: Pirlo ha chiesto a Milik di aspettare un anno e andare alla Juve a zero

Arkadiusz Milik non rientra nei piani del Napoli e per questo andrà via nel corso di quest'estate. La Juventus ha da tempo un accordo con l'attaccante polacco, ma Andrea Pirlo preferirebbe Edin Dzeko, ...

Arkadiusz Milik non rientra nei piani del Napoli e per questo andrà via nel corso di quest’estate. La Juventus ha da tempo un accordo con l’attaccante polacco, ma Andrea Pirlo preferirebbe Edin Dzeko.Arkadiusz Milik non rientra nei piani del Napoli e per questo andrà via nel corso di quest'estate. La Juventus ha da tempo un accordo con l'attaccante polacco, ma Andrea Pirlo preferirebbe Edin Dzeko, ...