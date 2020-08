Damiano Tommasi dopo l’addio all’AIC: “Lascio il calcio, io un disturbatore” (Di domenica 30 agosto 2020) dopo l’addio alla presidenza dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori), Damiano Tommasi non avrà più a che fare con il calcio e spiega i motivi La notizia delle dimissioni da presidente dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori) di Damiano Tommasi aveva fatto molto rumore. L’ex-centrocampista di Verona e Roma – nel corso di un’intervista a “Il Romanista” – ha spiegato i motivi di questa scelta e fatto un ulteriore annuncio. “Io tolgo il disturbo, lascio il calcio” – ha dichiarato Tommasi – “Dall’associazione ho lasciato tutti gli incarichi, l’AIC può camminare da sola, mi può bastare la mia scuola. Anzi, il mio futuro è ... Leggi su zon

