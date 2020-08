Da Limbiate a Bovisio per un furto in casa, sveglia la vicina: arrestato (Di domenica 30 agosto 2020) arrestato un 56enne di Limbiate per aver tentato un furto in una casa di Bovisio Masciago. Per lui c’è l’aggravante della flagranza. A fargli saltare il piano è stata una vicina svegliata dai rumori. Venerdì notte, il Limbiatese esce di casa e punta alla vicina Bovisio Masciago. Obiettivo: svaligiare un appartamento. Arrivato davanti al condominio, … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Arrestato un 56enne di Limbiate per aver tentato un furto in una casa di Bovisio Masciago. Per lui c’è l’aggravante della flagranza. A fargli saltare il piano è stata una vicina svegliata dai rumori.

Bovisio: ladro acrobata di Limbiate fa troppo rumore e sveglia una residente che dà l’allarme: arrestato

Un 56enne già noto alle forze dell’ordine attorno alle 2 di notte si è arrampicato a un fluviale per raggiungere un balcone al primo piano di una palazzina. Ha svegliato una residente che ha chiamato ...

Un 56enne già noto alle forze dell'ordine attorno alle 2 di notte si è arrampicato a un fluviale per raggiungere un balcone al primo piano di una palazzina. Ha svegliato una residente che ha chiamato ...