Crolla un albero su una tenda da campeggio a Marina di Massa: muore una bambina di 3 anni, grave la sorella 14enne (Di domenica 30 agosto 2020) Una bambina di tre anni è morta dopo che la tenda in cui si trovava con la famiglia è stata travolta da un albero caduto per il maltempo a Marina di Massa, in provincia di Massa Carrara. In gravi condizioni la sorella di 14 anni. Il soccorso è avvenuto con le automediche del 118 da Massa e Querceta e l’intervento di un’ambulanza, dopo una serie di tentativi andati a vuoto dell’elisoccorso Pegaso per colpa del forte vento. Ferita anche una ragazza di 19 anni, che ha riportato alcune contusioni. August 30, 2020 Leggi anche: Maltempo, travolto il Nord Italia. Frane, tornado e grandine “grossa come ... Leggi su open.online

VelvetMagIta : Maltempo, a Marina di Massa un albero crolla su una tenda da campeggio: muore una bimba di 3 anni, grave la sorella… - infoitinterno : Albero crolla su una tenda: morta una bimba, grave una 14enne - profluigimarino : RT @Open_gol: Crolla un albero su una tenda da campeggio a Marina di Massa: muore una bambina di 3 anni, grave la sorella 14enne https://t.… - infoitinterno : Marina di Massa, un albero crolla su una tenda di un campeggio: morta una bambina di 3 anni, grave la - GazzettadellaSp : Crolla un albero in un campeggio, morta una bimba -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla albero Marina di Massa, un albero crolla su una tenda di un campeggio: morta una bambina di 3 anni, grave la Gazzetta di Parma La furia della pioggia e del vento, danni e allagamenti in mezza Toscana

Firenze, 30 agosto 2020 - La perturbazione del fine settimana avrebbe dovuto chiudere l'estate "spaccando" il tempo e così è stato. Allerta arancione rispettata: Una notte da tregenda che, a causa di ...

Tromba d'aria a Massa, albero cade su una tenda da campeggio: muore bimba di tre anni

Massa Carrara, 30 agosto 2020 - Tragedia in un campeggio di Marina di Massa, a Massa Carrara. Una bambina di 3 anni è morta dopo che un albero si è abbattuto sulla tenda in cui si trovava con i famili ...

Firenze, 30 agosto 2020 - La perturbazione del fine settimana avrebbe dovuto chiudere l'estate "spaccando" il tempo e così è stato. Allerta arancione rispettata: Una notte da tregenda che, a causa di ...Massa Carrara, 30 agosto 2020 - Tragedia in un campeggio di Marina di Massa, a Massa Carrara. Una bambina di 3 anni è morta dopo che un albero si è abbattuto sulla tenda in cui si trovava con i famili ...