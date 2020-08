Chanel Totti, diretta Instagram con papà Francesco: "Ti piace mia figlia? Ti sfondo!" (Di domenica 30 agosto 2020) Sono geloso, lei è mia', ha aggiunto, come riporta Leggo.it. Il tono, seppur scherzoso, ha confermato quanto Totti sia legato alla sua 'bambina' Chanel, nell'ultimo periodo al centro dell'attenzione ... Leggi su blogtivvu

stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - blogtivvu : Chanel Totti, diretta Instagram con papà Francesco: al follower “Ti sfondo!” - xstuckwitharry : Marti cosa pensi del casino Chanel Totti? — In ritardo cosmico causa vacanze, eccomi rispondere! Vorrei potermi sca… - Italia_Notizie : Avance a Chanel durante la diretta, Totti fulmina il fan focoso: 'Te sfondo' - ilgiornale : Diretta Instagram movimentata per Francesco Totti e sua figlia. Alle avance di un follower Totti ha replicato senza… -