Calcio, Neymar lascia la Nike: addio dopo 15 anni (Di domenica 30 agosto 2020) Le strade della Nike e di Neymar si sono separate. Il brasiliano dice addio al famoso brand dopo 15 anni di sponsorizzazione, pronta la Puma a subentrare dopo ben 15 anni di partnership, Neymar e la Nike si sono separati. Lo ha reso noto il portavoce del famoso brand Josh Benedek: “Neymar non è più un atleta Nike”. Da quanto si apprende, il calciatore non avrebbe trovato l’intesa economica per il rinnovo del contratto. O Ney, non farà piu parte della squadra di giocatori Nike, concludendo la sua esperienza come uomo immagine. Il colosso dell’abbigliamento sportivo americano, è solito ricoprire d’oro i suoi atleti – basti ... Leggi su bloglive

