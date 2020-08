Barcellona, il padre di Messi sarà in città. Gli aggiornamenti (Di domenica 30 agosto 2020) Il padre di Lionel Messi incontrerà il presidente Josep Maria Bartomeu per definire l’addio della Pulce al Barcellona Emergono nuovi aggiornamenti sulla delicata questione legata al futuro di Lionel Messi. Il padre dell’attaccante argentino volerà a Barcellona nella giornata di domani per incontrare il presidente Josep Maria Bartomeu. Come riportato da Esport3, verranno affrontati i temi caldi delle ultime settimane ma difficilmente si arriverà a un compromesso per la permanenza di Messi in blaugrana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

La battaglia tra Messi e il Barcellona è sempre più aspra. Leo va avanti a testa bassa per la propria strada, benché nei giorni scorsi abbia cercato una mediazione attraverso il padre. Convocato per l ...

