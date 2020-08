Alessandro Tartaglione: “Marcianise non è un paese per giovani” (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – “Non è un paese per giovani”. Così ieri in un post su facebook, molto condiviso e commentato, il candidato a sindaco Alessandro Tartaglione sostenuto dalle lista Marcianise Terra di Idee e Marcianise Riparte. “Ho 49 anni – ha spiegato – e non penso di essere ancora parte della categoria dei giovani. Eppure risulto essere il candidato sindaco più giovane di questa competizione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale a Marcianise. Questo dato è la dimostrazione che c’è un problema serio di rinnovo delle classi dirigenti nella nostra città. I giovani hanno poco spazio, sono messi sistematicamente da parte nel processo decisionale e si sentono sempre più lontani ... Leggi su anteprima24

casertafocus : MARCIANISE AL VOTO – Il ministro della Salute Speranza si schiera con Alessandro Tartaglione - ViviCampania : Ministro Speranza a sostegno della candidatura di Alessandro Tartaglione a sindaco di Marcianise -… - ViviCampania : Elezioni a Marcianise: Alessandro Tartaglione schiera due civiche. TUTTI I NOMI - - casertafocus : MARCIANISE AL VOTO – Alessandro Tartaglione schiera due civiche TUTTI I NOMI e lancia la sfida: siamo pronti -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Tartaglione Alessandro Tartaglione: “Progetti utili alla collettività per impiegare i percettori del Reddito di Cittadinanza” Caffè Procope Alessandro Tartaglione: 'Progetti utili alla collettività per impiegare i percettori del Reddito di Cittadinanza'

La proposta rientra nell'ampia visione di ottimizzare tutte le risorse disponibili, economiche e non solo, per sopperire alle carenze del territorio. Provvederemo ad impiegare i suddetti fruitori in p ...

La storia di Isaac, il docufilm di Stevanon premiato come miglior documentario

Venti minuti per raccontare la storia di Isaac Ebong. È il docufilm del regista valdostano Alessandro Stevanon. Breve, ma intenso. Proiettato ieri sera a Saint-Vincent, in Piazza Cavalieri di Vittorio ...

La proposta rientra nell'ampia visione di ottimizzare tutte le risorse disponibili, economiche e non solo, per sopperire alle carenze del territorio. Provvederemo ad impiegare i suddetti fruitori in p ...Venti minuti per raccontare la storia di Isaac Ebong. È il docufilm del regista valdostano Alessandro Stevanon. Breve, ma intenso. Proiettato ieri sera a Saint-Vincent, in Piazza Cavalieri di Vittorio ...