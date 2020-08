Ultime Notizie Roma del 29-08-2020 ore 18:10 (Di sabato 29 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno l’ondata di maltempo che si è abbattuta sul nord Italia con nubifragi e grandinate domani si estenderà al centro trasferiti i residenti di una RSA Milanese a causa dello scoperchiamento di un tetto provocato dal nubifragio che si è abbattuto sulla città una decina gli ospiti che sono stati portati via Sotto la pioggia tra misure di sicurezza covid dalle ambulanze del 118 la protezione civile ha emesso l’allerta arancione per Alto Adige Lombardia Veneto Piemonte Liguria gialla per d’Aosta Trentino Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana clima opposto al sud dove il caldo avrà picchi di 40 gradi un’altra forte ondata di maltempo con bufere di pioggia e violente raffiche di vento ha colpito il Veneto in ... Leggi su romadailynews

