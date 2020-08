Ufficiale: Leeds, arriva Moreno dal Valencia (Di sabato 29 agosto 2020) Il Leeds ha annunciato ufficialmente l’arrivo dal Valencia dell’attaccante spagnolo Rodrigo Moreno. Classe ’91, ha firmato un contratto quadriennale col club, appena tornato in Premier League. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 17: Rodrigo Moreno of Valencia celebrates as he scores his team's first goal during the UEFA Champions League group H match between Chelsea FC and Valencia CF at Stamford B ...L'attaccante spagnolo lascia il Valencia per 29 milioni di euro LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Adesso è ufficiale: Rodrigo Moreno Machado, meglio noto come Rodrigo, è un nuovo giocatore del Leeds.