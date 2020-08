Traffico Roma del 29-08-2020 ore 08:30 (Di sabato 29 agosto 2020) Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale al Prenestino labicano chiusa via Teano a causa di un veicolo fermo in panne con perdita d’olio sul manto stradale tra via e viale Partenope verso via Tor de Schiavi della Vittoria sempre chiuse via Edmondo De Amicis il cosiddetto K2 a scendere da via della Camilluccia a viale dello Stadio Olimpico per lavori sulle condotte idriche in seguito ad una perdita da Inoltre questa mattina sono in programma di lavori di pulizia del manto stradale anche in direzione opposta di conseguenza la strada è chiusa anche a salire verso via della Camilluccia sino al termine dei lavori per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutta più tardi un ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 28-08-2020 ore 20:00 RomaDailyNews In sella per due giorni da Portacomaro a Roma, quasi per scommessa

Tutte le strade portano a Roma anche per i «due asini e un braccio in bicicletta». Questo è l'ironico soprannome che si sono dati Alessandro Zapponi, 46 anni di Castell'Alfero, e Roberto Bianco, 48 an ...

Ztl di Roma centro verso la riattivazione: negozianti divisi

Dopo cinque mesi di sospensione per aiutare il commercio in tempi di pandemia, la Zona a traffico limitato nel centro di Roma riparte. Lunedì la riattivazione dei varchi di accesso decisa dal Comune.

