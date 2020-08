Tornano dalla vacanza in Sardegna, tre 26enni positivi al covid (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Altri tre cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi al covid-19”. Arriva l’annuncio del primo cittadino di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino attraverso il proprio profilo Facebook. “Si tratta di tre 26enni che nei giorni scorsi sono rientrati da una vacanza in Sardegna e si sono sottoposti al tampone, osservando regolarmente l’isolamento fiduciario con sorveglianza attiva sin dal giorno del ritorno in città – ha continuato il sindaco -. L’esito positivo del tampone ha confermato il contagio. E a tutti loro auguro di guarire in fretta e di vincere la loro battaglia con il virus”. “Stiamo affrontando un momento impegnativo – conclude – e abbiamo l’obbligo di tenere alta ... Leggi su anteprima24

Nuovamente a L’Aquila per la Perdonanza Celestiniana: le comunità di Sant’Angelo d’Alife e Raviscanina sono state rappresentate dai rispettivi parroci don Mario Rega e don Armando Visone che hanno pr ...

Dimezzate le indennità Covid: i conti non tornano. Servono tre milioni in più per dare l'indennità Covid a tutto il personale sanitario impegnato a vari livelli nell'emergenza sanitaria. Medici e infe ...

