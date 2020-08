Sei in vacanza? Segui da Iphone o Android con la nostra App gratuita, la più scaricata sul Napoli (Di sabato 29 agosto 2020) Sono oltre 700mila i tifosi azzurri che già hanno scaricato le nostre applicazioni per cellulari Apple, Android o Windows Phone, le più utilizzate per l'informazione mobile sul calcio Napoli. Leggi su tuttonapoli

omocentrico : RT @bloblo10858917: Quando sei in vacanza e non hai voglia di alzarti per pisciare.. chi di voi vorrebbe stare sotto la sedia? https://t.co… - ValerioCorvo1 : @Mustapha1508 @3BMeteo @romewise @claviggi Allora sei ancora in vacanza....montagna???? Beato te... - p_costi : @perlarara7 ???????? Buon proseguimento della tua vacanza nella tua amata e bellissima, (come anche sei Tu!,) - Sicilia!!?????? - Cede66De : @stefano19 Questa te la sei inventata !! I focolai non sono in Versilia x il problema discoteche,ma per puro caso!… - itsZayn_notZack : @SpongebobFakee MA AMO TRANQUILLAAA, sei in vacanza. Goditi le tue vacanze e quando torni ci sentiamo. TI AMO ANCHE IOOO -

Ultime Notizie dalla rete : Sei vacanza Due giovani contagiati in vacanza, altri sei isolati: il sindaco chiude il campo sportivo Il Messaggero Veneto Tredici nuovi casi, nel Comasco il virus ritorna a far paura

Como, 29 agosto 2020 - Continuano ad aumentare i casi di Covid anche in provincia di Como dove ieri, secondo i dati diffusi da Regione Lombardia, sono stati individuati altri 13 positivi. Moltissimi s ...

"Docenti, i test dovevano essere obbligatori"

di Paolo Tomassone "Mi auguro che la scarsa adesione alla campagna di somministrazione dei test sierologici rivolta al personale della scuola sia dovuta al prolungarsi delle vacanze. Quei test vanno f ...

Como, 29 agosto 2020 - Continuano ad aumentare i casi di Covid anche in provincia di Como dove ieri, secondo i dati diffusi da Regione Lombardia, sono stati individuati altri 13 positivi. Moltissimi s ...di Paolo Tomassone "Mi auguro che la scarsa adesione alla campagna di somministrazione dei test sierologici rivolta al personale della scuola sia dovuta al prolungarsi delle vacanze. Quei test vanno f ...