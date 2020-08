Scuola, L’Appello di Dadone ai Docenti: Fate i Test Sierologici (Di sabato 29 agosto 2020) “Vi chiederei di fare il Test senza paura, è un esame molto rapido e permette a tutti di lavorare in maggior sicurezza e di entrare, in particolare per gli insegnanti, nelle scuole con meno timore“. Questo l’appello di Fabiana Dadone ai Docenti. La Ministra Dadone, nel corso di un’intervista a Timeline, su Sky TG24, risponde anche ad una domanda riguardo la possibilità di riaprire gli istituti dopo le elezioni. “Era necessario riaprire le scuole e non si poteva andare oltre la data del 14 settembre, chiaramente a situazione epidemiologica invariata rispetto alla fase che stiamo vivendo in questo momento” spiega la Ministra. Accenna poi alla fase referendaria: “Eera un altro punto che doveva essere assolutamente affrontato insieme alle ... Leggi su youreduaction

