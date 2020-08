Rifiuti e sterpaglie in fiamme nel Casertano, coinvolti pali Telecom (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Continuano gli interventi per incendio di Rifiuti misti a sterpaglie nel Casertano; una situazione quasi di emergenza visto l’alto numero di roghi che si stanno registrando in queste settimane. I Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenuti con varie squadre a Maddaloni, in viale dello sport, per un incendio di vegetazione secca e Rifiuti di tutti i tipi su una superficie di circa 150mq. Nell’incendio sono rimasti coinvolti anche alcuni pali della rete Telecom, per la cui messa in sicurezza è stato necessario anche l’utilizzo dell’autoscala proveniente dalla sede Centrale del Comando di Caserta. Le cause sono in corso di accertamento. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24

Una notte di fuoco quella appena trascorsa a Cosenza dove un rogo è diivampato nel quartiere di Vaglio Lise, in via Popilia. Le fiamme sarebbero partite da alcune sterpaglie per poi prendere forza a c ...

In fiamme un’auto, ma secondo i residenti avrebbero preso fuoco anche sterpaglie e i rifiuti che da tempo inquinano la zona. “La situazione sta sfuggendo di mano”, dichiara il capogruppo Pd Fabrizio M ...

