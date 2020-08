Referendum, costano più gli intrallazzi a 5Stelle che i parlamentari che Di Maio vuole tagliare (Di sabato 29 agosto 2020) «Dopo che per anni ci siamo detti che bisognava combattere gli sprechi, adesso arriva il Referendum. Il 20 e il 21 se si vota “si” passiamo da 945 parlamentari a 600». Parola di Luigi Di Maio. Si è talmente inviaglicchita la politica italiana da consentire a questo bellimbusto di impancarsi a moralizzatore dei pubblici costumi. Parliamo di un politico che, l’una dopo l’altra, si è rimangiata tutte le roboanti promesse dispensate in campagna elettorale: Tap, Tav, Muos, Ilva, Pedemontana e opere minori. Senza tralasciare il «mai con quelli di Bibbiano», trasformato in un amen nella richiesta di un tavolo nazionale per allearsi con il Pd praticamente ovunque. A cominciare, ovviamente dalla natìa Pomigliano d’Arco. Una cittadina più fortunata di ... Leggi su secoloditalia

LucaCharmedFan : RT @SecolodItalia1: Referendum, costano più gli intrallazzi a 5Stelle che i parlamentari che Di Maio vuole tagliare - SecolodItalia1 : Referendum, costano più gli intrallazzi a 5Stelle che i parlamentari che Di Maio vuole tagliare… - FBarbaro58 : RT @BartNicolotti: @AbbarchiProf #IoVotoNO basta che un parlamentare rimasto inserisca un emendamento bonus monopattino e ci abbiamo già ri… - BartNicolotti : @AbbarchiProf #IoVotoNO basta che un parlamentare rimasto inserisca un emendamento bonus monopattino e ci abbiamo g… - sonoclaudio : In tempo di #referendum, non voglio innescare inutili polemiche; però, qualcuno è in grado di dire che fine hanno f… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum costano L'autogol del M5S: così il referendum farà perdere le poltrone ai grillini ilGiornale.it Conte, così il premier si tiene lontano dagli scontri nella maggioranza

È vicino a Roma, a due passi dalla Capitale, ma non è in albergo. Con la compagna, forse ospite di amici, a godersi gli ultimi scampoli di una vacanza agostana che è comunque quotidianamente anche di ...

Per Clementi servono riforme sistemiche e coerenti

AGI - "Con questo taglio non ci sono pericoli". Sul Sì o il No al referendum sul taglio dei parlamentari si dice al momento ancora incerto su dove propendere, ma intanto critica le ragioni del No. In ...

È vicino a Roma, a due passi dalla Capitale, ma non è in albergo. Con la compagna, forse ospite di amici, a godersi gli ultimi scampoli di una vacanza agostana che è comunque quotidianamente anche di ...AGI - "Con questo taglio non ci sono pericoli". Sul Sì o il No al referendum sul taglio dei parlamentari si dice al momento ancora incerto su dove propendere, ma intanto critica le ragioni del No. In ...