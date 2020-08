Oddo nuovo allenatore del Pescara: tutto confermato, ora tocca a Sebastiani (Di sabato 29 agosto 2020) Massimo Oddo ha firmato il contratto biennale che lo legherà al Pescara. confermato quanto vi avevamo anticipato nei giorni scorsi: Oddo era il favorito, il passaggio relativo al contratto biennale era determinante per sciogliere gli ultimi dubbi. Ora tocca al presidente Sebastiani uscire dall’improvvisazione degli ultimi mesi e programmare una squadra che abbia un minimo di coerenza. Il Pescara non può soffrire come accaduto nell’ultima stagione, urgono investimenti, Sebastiani ha il dovere di stilare un programma all’altezza di un club così importante. Altrimenti meglio passare la mano, come aveva pensato di fare. #Ufficiale #Bentornato @Oddo pic.twitter.com/K3Syhh5Aft — ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : Il @PescaraCalcio ha scelto #Oddo come nuovo allenatore @SkySport #calciomercato - zazoomblog : UFFICIALE – Panchina Pescara Oddo è il nuovo allenatore dei biancazzurri - #UFFICIALE #Panchina #Pescara #nuovo… - AnsaAbruzzo : Calcio: Pescara, Massimo Oddo è il nuovo allenatore - sportli26181512 : Pescara, Oddo è il nuovo allenatore: è ufficiale: Il tecnico ex Perugia torna sulla panchina biancazzurra… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Pescara, Massimo Oddo è il nuovo allenatore 14 agosto retrocesso in C con Perugia proprio contro abruzzesi -

Ultime Notizie dalla rete : Oddo nuovo Calcio, Massimo Oddo nuovo allenatore del Pescara Il Messaggero Pescara, ufficiale: il nuovo allenatore è Oddo

PESCARA - Il Pescara, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web, ha annunciato "di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Massimo Oddo. Da parte di tutta la società, un calor ...

Pescara, Oddo è il nuovo allenatore: è ufficiale

PESCARA - Massimo Oddo è il nuovo allenatore del Pescara. Lo ha comunicato il club biancazzurro tramite una nota apparsa sul proprio sito web, nel quale la società ha annunciato "di aver affidato la g ...

PESCARA - Il Pescara, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web, ha annunciato "di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Massimo Oddo. Da parte di tutta la società, un calor ...PESCARA - Massimo Oddo è il nuovo allenatore del Pescara. Lo ha comunicato il club biancazzurro tramite una nota apparsa sul proprio sito web, nel quale la società ha annunciato "di aver affidato la g ...