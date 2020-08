Neuralink, l'impianto cerebrale di Musk nei maiali. "Come Fitbit ma con i fili" (Di sabato 29 agosto 2020) I risultati della sperimentazione sugli animali presentati dal miliardario. La startup che studia le connessioni tra cervello e computer conta di avviare quanto prima i test anche su cavie umane Leggi su repubblica

Come promesso da Elon Musk via Twitter, nella notte italiana tra 28 e 29 agosto 2020 il magnate sudafricano ha mostrato cosa sa fare Neuralink, il chip ideato per connettere cervello umano e computer ...Si chiama Neuralink la nuova impresa a cui sta lavorando Elon Musk. Dopo aver portato uomini nello spazio, si preparare ad entrare nel nostro cervello con i sensori della società di intelligenza artif ...