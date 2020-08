Napoli, aggredito e picchiato il consigliere dei Verdi Borrelli: “Documentava la situazione dei parcheggiatori abusivi all’ospedale”. Il video (Di sabato 29 agosto 2020) “Poche ore fa a Napoli, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli è stato picchiato e aggredito mentre insieme ad alcuni attivisti documentava il fatto che un parcheggio dell’ospedale San Giovanni in Bosco fosse stato liberato dai parcheggiatori abusivi grazie all’azione di denuncia dei Verdi. Quell’area che è tornata ad essere gratuita alla sosta dei familiari dei degenti, nei mesi precedenti era sotto il controllo di pregiudicati”. Lo ha resto noto Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi. L’aggressione è stata documentata dallo staff del consigliere che poi ha diffuso il video su Facebook. ... Leggi su ilfattoquotidiano

