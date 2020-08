Marvel in lutto, è morto l’amatissimo eroe: aveva solo 43 anni (Di sabato 29 agosto 2020) L’intera famiglia della Marvel e i fan sono in lutto, la scomparsa dell’amato eroe getta tutti nello sconforto e nel dolore: ecco cosa è successo. Quattro anni di lotta silenziosa contro un tumore al colon, mentre proseguiva la lavorazione dei suo film interpretalo uno dei personaggi più amati degli ultimi anni. Prima di indossare gli abiti da eroe, ha vestito quelli di icone americane come Jacki Robinson e James Brown, ispirando sempre con il suo talento e la sua dedizione al lavoro. Marvel in lutto, è morto Black Panter: addio a Chadwick Boseman L’intera famiglia della Marvel è in lutto, è ... Leggi su chenews

