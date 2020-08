Marcianise, Arecchia: “Serve una rete fognaria moderna, sbloccheremo subito la gara” (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“In una città importante come quella di Marcianise non si può assistere così spesso a tanti allagamenti, anche pericolosi in alcune arterie, in occasione di temporali un po’ più violenti del normale”. Sono le parole della candidata Sindaco Anna Arecchia che rappresenta le liste ‘Più Sicurezza per Marcianise’, Sìamo Marcianise’ e ‘Marcianise nel Cuore’ alla tornata elettorale in programma il 20 e 21 Settembre 2020. “In questi anni -continua il Cavaliere al Merito della Repubblica- la situazione è andata via via peggiorando con disagi continui che hanno danneggiato non solo i privati ma anche diverse attività commerciali del territorio. Qualche volta è stata ... Leggi su anteprima24

AppiaPolis : New post (MARCIANISE AL VOTO, ARECCHIA: 'NEI PROSSIMI GIORNI TUTTE LE NOSTRE IDEE') has been published on AppiaPoli… - AppiaPolis : New post (MARCIANISE AL VOTO. ARECCHIA: “VA RIPRESO IL PROGETTO ORIGINALE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, POCHI… - casertafocus : MARCIANISE AL VOTO – Arecchia schiera tre civiche e due uscenti TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI - casertafocus : VERSO LE COMUNALI MARCIANISE - Ennesimo rogo di rifiuti in zona Santa Veneranda, Arecchia: Dopo la mia vittoria nes… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcianise Arecchia La candidata a sindaco Anna Arecchia lancia la "Marcianise dei giovani" anteprima24.it VERSO LE COMUNALI - La candidata a Sindaco Anna Arecchia lancia il progetto 'La Marcianise dei giovani' nell'area 167

16:45:48 MARCIANISE. “I marcianisani vogliono conoscere i programmi. Cosa hanno in mente i candidati per rilanciare la città? Questo intendono sapere i nostri concittadini da coloro che, come me, hann ...

Elezioni comunali 2020, Lega fantasma in Campania: una sola lista a Napoli, Caserta e Avellino

L'invasione del Sud (e della Campania in particolare) per il momento è rinviata. Magari a dopo le elezioni regionali, nella speranza che l'esito del voto del 20 e 21 settembre per la scalata a Palazzo ...

16:45:48 MARCIANISE. “I marcianisani vogliono conoscere i programmi. Cosa hanno in mente i candidati per rilanciare la città? Questo intendono sapere i nostri concittadini da coloro che, come me, hann ...L'invasione del Sud (e della Campania in particolare) per il momento è rinviata. Magari a dopo le elezioni regionali, nella speranza che l'esito del voto del 20 e 21 settembre per la scalata a Palazzo ...