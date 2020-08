Marcianise al voto, la candidata Arecchia: “Serve una rete fognaria moderna” (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – “In una città importante come quella di Marcianise non si può assistere così spesso a tanti allagamenti, anche pericolosi in alcune arterie, in occasione di temporali un po’ più violenti del normale”. Sono le parole dell’unica candidata Sindaco Anna Arecchia che rappresenta le liste ‘Più Sicurezza per Marcianise’, Sìamo Marcianise’ e ‘Marcianise nel Cuore’ alla tornata elettorale in programma il 20 e 21 Settembre 2020. “In questi anni -continua il Cavaliere al Merito della Repubblica – la situazione è andata via via peggiorando con disagi continui che hanno danneggiato non solo i privati ma anche diverse ... Leggi su anteprima24

casertafocus : MARCIANISE AL VOTO - Dario Abbate presenta online la sua candidatura alla carica di Sindaco - AppiaPolis : New post (MARCIANISE AL VOTO, ARECCHIA: 'NEI PROSSIMI GIORNI TUTTE LE NOSTRE IDEE') has been published on AppiaPoli… - casertafocus : MARCIANISE AL VOTO – Il ministro della Salute Speranza si schiera con Alessandro Tartaglione - AppiaPolis : New post (MARCIANISE AL VOTO. ARECCHIA: “VA RIPRESO IL PROGETTO ORIGINALE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, POCHI… - MarcoCerreto : RT @iISud24: @MarcoCerreto: «Liste di Fratelli d’Italia alle amministrative, per la prima volta a Marcianise e Santa Maria a Vico» #22agos… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcianise voto MARCIANISE AL VOTO, ARECCHIA: “NEI PROSSIMI GIORNI TUTTE LE NOSTRE IDEE” Appia Polis Elezioni comunali: 85 sfide in Campania, ma nessun capoluogo al voto

Sono 85 i Comuni della Campania che andranno al voto il prossimo 20 e 21 settembre. In 26 casi la popolazione e’ superiore ai 15mila abitanti e potrebbe svolgersi, quindi, un eventuale turno di ballot ...

MARCIANISE AL VOTO – Il ministro della Salute Speranza si schiera con Alessandro Tartaglione

13:08:07 MARCIANISE. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha espresso il proprio sostegno alla candidatura di Alessandro Tartaglione a sindaco del Comune di Marcianise. "Sono molto contento - ha ...

Sono 85 i Comuni della Campania che andranno al voto il prossimo 20 e 21 settembre. In 26 casi la popolazione e’ superiore ai 15mila abitanti e potrebbe svolgersi, quindi, un eventuale turno di ballot ...13:08:07 MARCIANISE. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha espresso il proprio sostegno alla candidatura di Alessandro Tartaglione a sindaco del Comune di Marcianise. "Sono molto contento - ha ...