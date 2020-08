Madrid brucia, palazzo in fiamme: interviene gru di 70 metri – VIDEO (Di sabato 29 agosto 2020) Madrid brucia, un enorme palazzo nella capitale spagnola ha improvvisamente preso fuoco e l’incendio sviluppatosi ha terrorizzato l’intera città. Un incendio avvero importante quello che le autorità spagnole stanno combattendo in queste ore. Il fuoco è nato in una zona molto nuova della città, che è stata costruita in temi piuttosto recenti e che doveva … L'articolo Madrid brucia, palazzo in fiamme: interviene gru di 70 metri – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

