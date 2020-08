Lozano potrebbe essere, con un anno di ritardo, il grande acquisto tanto desiderato (Di sabato 29 agosto 2020) Il ritiro ci ha presentato Osimhen ma ci ha ricordato che, probabilmente, il Napoli ha in casa un altro crack: Hirving Lozano! Il messicano reduce da una stagione anonima e assolutamente sotto le attese create dal costo elevato del suo cartellino, potrebbe essere la rivelazione del nuovo Napoli targato Gattuso. Veloce è veloce, capacità indiscusse nel saltare l’uomo, pericoloso negli inserimenti alle spalle dei difensori. A Castel di Sangro è quasi sempre schierato a destra, che sia 4-2-3-1, o che sia 4-3-3 ed è cercato spesso dai compagni di squadra con i quali mostra un’intesa che va oltre il terreno di gioco. La società, stando alle ultime indiscrezioni, sta cercando con forza un esterno d’attacco, ma il Chucky sembra davvero pronto a prendersi la maglia azzurra. Durante la ... Leggi su ilnapolista

Hirving Lozano non ha ancora la certezza di restare a Napoli, il presidente ne ha parlato con il suo agente. Si intensificano le voci sul possibile approdo di Cengiz Under alla corte di Gennaro Gattus ...

