Lewandowski | che rimpianto | “Avrei vinto il pallone d’oro”

La stagione di Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, è stata stratosferica. Dopo la vittoria della Champions League, la ciliegina sulla torta sarebbe stato il pallone d'oro. Trofeo che quest'anno, causa pandemia, non verrà assegnato. Trofeo che Lewandowski, con grande rimpianto, sente suo, com confidato in un'intervista a Sportowe Fakty: "A chi avrei dato il pallone d'Oro? A me stesso. Con il Bayern ho vinto Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League. Sono stato il capocannoniere, ho segnato molti gol. Con i miei numeri a chi altro sarebbe dovuto andare il pallone d'Oro? Comunque la mia priorità era vincere la Champions e finalmente ce l'ho fatta. Sono contento così".

