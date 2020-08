J.K. Rowling restituisce il premio per i diritti umani dopo nuove accuse di transfobia (Di sabato 29 agosto 2020) Kerry Kennedy ha mosso nuove accuse di transfobia contro J.K. Rowling e l'autrice di Harry Potter ha quindi scelto di restituire il premio per i diritti umani ricevuto di recente. A seguito di nuove accuse di transfobia, mosse da Kerry Kennedy contro J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter ha scelto di rinunciare e quindi restituire il premio per i diritti umani conferitole a dicembre 2019. Non è trascorso molto tempo da quando J.K. Rowling, celeberrima autrice dei romanzi di Harry Potter, è stata travolta da una valanga di critiche per alcuni suoi tweet giudicati transfobici. dopo gli attori Daniel ... Leggi su movieplayer

