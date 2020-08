Inter, il saluto di Borja Valero: «È stato un onore, grazie di tutto» (Di sabato 29 agosto 2020) Inter, il saluto di Borja Valero su Instagram. Dal 31 agosto il centrocampista spagnolo non sarà più un calciatore nerazzurro Borja Valero saluta l’Inter. Il centrocampista spagnolo ha lasciato un messaggio sul suo profilo Instagram: «È stato un onore indossare questi colori. grazie di tutto», poche righe per salutare il club e chiudere definitivamente la sua carriera a Milano. Il calciatore iberico dal 31 agosto non sarà più un giocatore nerazzurro. Con la maglia dell’Inter ha collezionato 100 presenze, con 5 gol messi a segno. View this post on Instagram È stato un ... Leggi su calcionews24

