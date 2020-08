Giffoni, operai Whirlpool incontrano Di Maio: “Napoli non chiuderà” (VIDEO) (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGiffoni (Sa) – “È anche una battaglia di sovranità del nostro Paese, quello che è successo su questa fabbrica è inaccettabile” così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, risponde agli operai Whirlpool giunti, in bici, oggi a Giffoni dove il grillino ha fatto tappa per la campagna elettorale in vista delle regionali di settembre. “Napoli non può chiudere”, spiega un operaio al ministro pentastellato, che in tutta risposta replica con un secco “non chiuderà”. Continua così la lotta degli operai dello stabilimento di Napoli Est, a cui la multinazionale statunitense ha confermato lo stop dell’attività al prossimo 31 ottobre. Oggi gli ... Leggi su anteprima24

