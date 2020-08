Elisabetta Gregoraci ex moglie di Briatore: “Ognuno fa di testa sua. Dicevano che l’avevo sposato per interesse ma siamo stati insieme 13 anni” (Di sabato 29 agosto 2020) Elisabetta Gregoraci parla dell’ex marito Flavio Briatore al Corriere della Sera: “Io consiglio sempre tutte le persone che mi sono vicine, sono molto attenta, per alcune amiche addirittura bacchettona. Poi ognuno fa di testa sua“. Insomma, il manager non sarebbe uno che ascolta consigli anche se dal punto di vista della Gregoraci il problema non sono le notti sarde: “Sono le notti in generale. Con tutto quello che abbiamo attraversato capisco la voglia di evadere, ma questo problema esiste non ce lo dobbiamo scordare. Servono tutte le attenzioni e le precauzioni, non bisogna sottovalutare niente”. La showgirl sarà tra i concorrenti del prossimo Grande Fratello vip ma il suo maggior sollievo ora è che il figlio Nathan Falco, avuto proprio con ... Leggi su ilfattoquotidiano

