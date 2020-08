Dzeko Juventus, affare in chiusura: c’è l’accordo, ecco cifre e dettagli (Di sabato 29 agosto 2020) Dzeko Juventus – La Juventus sembra aver trovato il suo nuovo numero 9. Paratici è da mesi ormai a caccia di una prima punta. Pirlo ha chiesto alla dirigenza, 2 attaccanti, uno giovane ed uno d’esperienza. Vista la ormai imminente cessione di Higuain, la Juve ha sondato diversi nomi, da Milik a Jimenez, ma solo uno sembra vicinissimo a vestire la maglia bianconera: Edin Dzeko. Il bosniaco sembra ormai promesso sposo della vecchia signora. Dzeko Juventus, c’è l’accordo col giocatore Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport‘, nella serata di giovedì è stato trovato un accordo a cena tra il suo procuratore Silvano Martina e il CFO bianconero Fabio Paratici. La Juventus garantirà a ... Leggi su juvedipendenza

