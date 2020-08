Corsi di recupero, il ministero smentisce le indiscrezioni: “Nessun allarme, attività scolastica al via regolarmente” (Di sabato 29 agosto 2020) “Il recupero degli apprendimenti ci sarà. Comincerà dai primi di settembre (in alcuni casi in presenza, in altri, per il secondo grado, a distanza, a seconda dell’autonoma scelta delle singole scuole) e proseguirà anche durante i prossimi mesi, così come previsto dalle norme che regolano il nuovo anno scolastico, che sono il frutto della gestione del periodo di emergenza sanitaria vissuto dal Paese. Nessun allarme, dunque”. Lo fa sapere, in un nota, il ministero dell’Istruzione. “La precisazione – prosegue la nota del ministero – si rende necessaria a causa di titoli di stampa che lasciano presagire il contrario, anche con riferimento al tema del pagamento dei docenti. Su quest’ultimo punto il ministero ha solo ricordato, ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Corsi di recupero, il ministero smentisce le indiscrezioni: “Nessun allarme, attività scolastica al via regolarment… - Sparpagli : Annullati i corsi di recupero! Ma non è negativo, la nostra salvezza, il punto di svolta è il default. Prima arri… - Noovyis : (Corsi di recupero, il ministero smentisce le indiscrezioni: “Nessun allarme, attività scolastica al via regolarmen… - effedierre69 : RT @paam1972: @marattin Troppo comodo il 'tutti colpevoli nessun colpevole ' Sette mesi di chiacchiere . Martedì dovevano partire i corsi… - paam1972 : @marattin Troppo comodo il 'tutti colpevoli nessun colpevole ' Sette mesi di chiacchiere . Martedì dovevano parti… -