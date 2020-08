Como, rimandata a causa del maltempo la Fiera di Sant'Abbondio (Di sabato 29 agosto 2020) Como, 29 agosto 2020 - Non bastava il Covid che aveva costretto gli organizzatori a rivedere il programma e ridurre ai minimi termini la manifestazione, adesso contro la Fiera di Sant'Abbondio ci si è ... Leggi su ilgiorno

Como, 29 agosto 2020 - Non bastava il Covid che aveva costretto gli organizzatori a rivedere il programma e ridurre ai minimi termini la manifestazione, adesso contro la Fiera di Sant'Abbondio ci si è ...A causa del maltempo la proiezione di 'Cena con delitto' questa sera per la rassegna '35 mm tra la Luna e le stelle' , nel cortile di palazzo Olginati, si sposterà al cinema Gloria , via Varesina 72, ...