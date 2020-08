Buonuscita ai pensionati: un decreto per anticiparla (Di sabato 29 agosto 2020) A breve il testo sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale a scopo solamente conoscitivo, ma è già operativo e dunque la procedura giuridica è formalmente conclusa'. E poi aggiunge: 'Abbiamo lavorato ... Leggi su tecnicadellascuola

PizUmbi : @matteosalvinimi Riccardo Domini, ah, tu non sei fra i truffati della BANCA POPOLARE di VICENZA. Quella si, che è… -

Ultime Notizie dalla rete : Buonuscita pensionati

La Tecnica della Scuola

La ministra per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, scrive su Facebbok: “Ci siamo: è stato registrato oggi in Corte dei conti il nostro decreto ministeriale che assorbe e ratifica l’accordo q ...''Ci siamo''. Il decreto ministeriale che assorbe la ratifica dell'accordo con l'Abi per l'anticipo del tfs/tfr ''è già operativo''. ''Siamo davvero all’ultimo metro, prima di poter ridare ossigeno ai ...