Bayern Monaco, Muller sull'8-2 al Barcellona: «Nel riscaldamento erano molto rilassati»

L'attaccante del Bayern Monaco ha svelato un retroscena sull'8-2 contro il Barcellona Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ha svelato un retroscena, come riportato dal Sun, sulla partita contro il Barcellona vinta 8-2 dai bavaresi. «Noi eravamo sul campo per il riscaldamento e loro sono entrati ben 10 minuti più tardi. erano molto rilassati. Forse troppo. Certo, questo non vuole dire abbia inciso sulla gara, però…. Io devo fare i complimenti al nostro allenatore che ci ha trasmesso l'approccio corretto. Forse eravamo più affamati di loro e basta».

