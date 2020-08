Barcellona su Mané: la cifra richiesta dal Liverpool (Di sabato 29 agosto 2020) Il Barcellona punta Sadio Mané per rinforzare l’attacco: l’esterno del Liverpool gradisce la destinazione, ma costa 120 milioni Il Barcellona corre ai ripari dopo aver annunciato numerose cessioni nel corso di questa finestra di mercato. Con le partenze di Lionel Messi, Luis Suarez e probabilmente anche Antoine Griezmann, i blaugrana dovranno intervenire per rinforzare l’attacco. L’ultima idea porta il nome di Sadio Mané. Come riportato da Mundo Deportivo, l’esterno del Liverpool sarebbe attratto dalla destinazione spagnola: per completare il trasferimento occorreranno almeno 120 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

