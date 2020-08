Anzano del Parco, auto si ribalta sulla curva: illesi conducente e passeggero (Di sabato 29 agosto 2020) Anzano del Parco, Como,, 29 agosto 2020 - Se la sono cavata con un grosso spavento e qualche livido due ragazzi di 20 e 22 anni che questa mattina sono finiti fuori strada in via Diaz ribaltandosi con ... Leggi su ilgiorno

Anzano del Parco (Como), 29 agosto 2020 - Se la sono cavata con un grosso spavento e qualche livido due ragazzi di 20 e 22 anni che questa mattina sono finiti fuori strada in via Diaz ribaltandosi con ...Una volta c’era la piccola rondine sul tetto, ora si trova il grande pavone. Succede ad Anzano dove uno splendido esemplare di pavone è diventato la star dell’estate in paese. Alto circa un metro, sig ...