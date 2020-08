Annega nel mare in tempesta, difficili le operazioni di recupero (Di sabato 29 agosto 2020) La Sono in corso dalle 15.30 le operazioni di recupero di un uomo deceduto in mare nel primo pomeriggio di fronte alla scogliera di Punta Bianca , ad Ameglia. Si tratta di un turista 51enne ... Leggi su lanazione

È salito ad almeno 14 morti il bilancio delle vittime del passaggio dell'uragano Laura sulla Louisiana e sul Texas. Lo riferiscono le autorità locali e sanitarie. Il governatore della Louisiana, John ...

La Spezia, 29 agosto 2020 - Sono in corso dalle 15.30 le operazioni di recupero di un uomo deceduto in mare nel primo pomeriggio di fronte alla scogliera di Punta Bianca, ad Ameglia. Si tratta di un ...

