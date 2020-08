Andrea Pucci furibondo: “Mi raccomando teatri e concerti chiusi ma non la festa dell’Unità. Spero vi mordano le zanzare” (Di sabato 29 agosto 2020) “Mi raccomando teatri e concerti chiusi, ma la festa dell’unità deve rimanere aperta… Speriamo che vi mordano tutte le zanzare che attirate hahahahahahah, metto la risata per non mettere veramente ciò che penso”. Questo il post che il comico e conduttore Andrea Pucci ha scritto su Instagram. In attesa di tornare a condurre La Pupa e il Secchione, il volto tv ha attaccato nello specifico la festa dell’Unità di Persiceto condividendo un post dell’organizzazione dove si legge: “La serata non è ancora finita e abbiamo superato i mille commensali. Si prosegue anche domenica 23 e lunedì 24 agosto”. Visualizza questo post su ... Leggi su ilfattoquotidiano

Due pesi e due misure. Sembra essere questo il filo conduttore di questa strana estate pandemica. Mentre le discoteche tornano a chiudere le porte e teatri e cinema non hanno mai riaperto, pullulano l ...

