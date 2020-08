Ztl light, scattano le prime multe: 103 in 3 ore (Di venerdì 28 agosto 2020) Centotre multe in poco meno di tre ore, oggi, il primo giorno della nuova disciplina della ztl con orario di apertura anticipato alle 16 in 2 porte su 19, quella di Lungarno Vespucci/Ponte Vespucci e ... Leggi su lanazione

Firenze, 28 agosto 2020 - Centotre multe in poco meno di tre ore, oggi, il primo giorno della nuova disciplina della ztl con orario di apertura anticipato alle 16 in 2 porte su 19, quella di Lungarno ...

di Paola Fichera Parte oggi la nuova ztl in forma ridotta con due porte telematiche (sulle 19 presenti a guardia del centro storico) aperte dalle 16 (invece che dalle 20) di tutti i giorni feriali. Il ...

