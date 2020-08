Wasteland 3 è disponibile da oggi. Un RPG old school nel gelido Colorado post-apocalittico (Di venerdì 28 agosto 2020) Un paio di giorni fa abbiamo pubblicato la nostra recensione di Wasteland 3 e oggi possiamo finalmente festeggiare l'uscita ufficiale dell'RPG old school. I dettagli e il nuovo trailer nel comunicato ufficiale.inXile Entertainment, lo studio guidato dal fondatore di Interplay e co-creatore di Wasteland, Brian Fargo, e Deep Silver hanno oggi pubblicato il tanto atteso RPG post-apocalittico a squadre Wasteland 3!I Rangers sono tornati! Indossa gli scarponi da neve, forma la tua squadra personale e parti per le spietate lande gelate del Colorado.Leggi altro... Leggi su eurogamer

